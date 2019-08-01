Hande'nin yeni aşkı

Yeniden barışacakları düşünülürken, Yener’den aşk çalımı geldi. Önceki gün Anadoluhisarı'nda yakın bir arkadaşının doğumgünü kutlamasına yeni sevgilisiyle katılan popçu, sosyal medyada da aşkıyla ilk paylaşımını yaptı. Ümit Cem Şenol'la ilişkisinde gemileri tamamen yakan şarkıcının gönlünü bu kez yabancı bir rap şarkıcısına kaptırdığı ortaya çıktı. İsmini açıklamadığı sevgilisiyle samimi pozlar veren Yener, 'Çok mutluyum' dedi.