"Hande'nin parasını yemedim"
Popçu Hande Yener’in eski nişanlısı model ve oyuncu Ümit Cem Şenol, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.
Bir kız arkadaşıyla yemek yiyen Ümit Cem Şenol, kameraları görünce rahatsız oldu.
Şenol, kız arkadaşıyla yemekte görüntülendi.
Mekandan tek başına ayrılan Şenol kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Sadece arkadaşım, sevgilim olarak yazmayın” dedi.
Yemek yediği arkadaşı mekanı arka kapıdan çıkarak terk etti. Hande Yener'le ilişkilerinin bitmesinin nedeni sorulunca gazetecilere sitem eden Şenol, ‘Hande Yener’in parasını harcıyor' şeklindeki haberler yüzünden ayrıldık. Sıkıldık bu dedikodulardan, benim de bir ailem var” dedi.
Hande Yener ile birlikteyken spor salonu açmaya hazırlanan Ümit Cem Şenol, “Hande ile ayrıldı spor salonunu açamadı” diye sözler sarf edilmesiyle ilgili olarak da, “Bir rakam belirledim kafamda, krizden sonra iki katı oldu dolar yükselince aletlerin hepsi pahalı Hande'yle alakası yok” dedi.
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