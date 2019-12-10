Hande Yener'den taklit imaj! Öykü Baştaş'a mı benzemeye çalıştı?

Sosyal medyada yeni tarzını beğeniye sunan şarkıcı “Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım. Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum” dedi. Saçlarını koyulaştırıp gözlük takan popçunun yeni hali, Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan ünlü manken Öykü Baştaş’a benzetildi.

Hande Yener yeni tarzıyla sevenlerini ikiye böldü. Beğenen kadar eleştirenler de olurken ünlü popçunun, Öykü Baştaş'a benzediği iddia edildi.

Hande Yener'in benzediği iddia edilen Öykü Baştaş, dünyaca ünlü modacıların en gözde mankenlerinden biri durumunda.