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20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 09:52:37

Hande Yener: Pop kolay, rol zor

Hande Yener, İrem Derici, Ümit Besen ve İlyas Yalçıntaş 'Kalk Gidelim' dizisine konuk oyuncu oldu. Rol yapmakta zorlanan Hande Yener, 'Şarkı ezberlemek kolay ama senaryoda diyalog ezberlemek çok zor' dedi.

TRT'nin sevilen aile dizisi “Kalk Gidelim”in yılbaşı özel bölümüne ünlüler akın etti. Hande Yener, İrem Derici, İlyas Yalçıntaş ve Ümit Besen, hem oyunculuk hünerlerini gösterdi, hem de şarkılarıyla diziye renk kattı. Yeşilyurt Köyü’ndeki çekimlerden sonra Hande Yener ‘‘Samimi bir senaryo çok güldüm ve koşa koşa geldim. Oyunculuk benim için çok zor. Şarkı ezberlemek kolay ama senaryoda diyalog ezberlemek çok zor. Şanslıyım ki yılların oyuncularının olduğu bu ekiple her şey çok organik beni de özgür bıraktılar doğaçlama yaptım ful organik her şey” dedi. 

AZ DAHA EV ALACAKTI 

Esprileriyle çekimlere renk katan ünlü popçu İrem Derici de ‘‘Oyunculuğa geldik az kalsın ev alıyorduk. Şaka bir yana çok güzel hem bu ekip hem de Yeşilyurt köyü” diye konuştu. Daha önce de oyunculuk yaptığını belirten İrem Derici, “Ama en çok diyaloğumun olduğu proje bu oldu. Burası çok güzel bir yer oyuncular ve ekip için aşırı huzurlu 2 gündür çok güzel çalıştık tüm konserlerimde hep bu ekiple çalışabilirim çok pozitifler ne olursa olsun. 2020 uğurum Kalk Gidelim oldu’’ dedi. 

GENÇ KALMASININ SIRRINI VERDİ 

Sanat hayatının 40. yılını dizi ekibiyle birlikte kutladığını dile getiren Ümit Besen de “Çekimlerde çok eğlendik. Bana hiç değişmediğimi söylüyorlar tüm enerjimi sevenlerden alıyorum onlara borçluyum. 2020’de 40. yıl konserleri yapmayı planlıyorum. Herkese yeni yılda önce sağlık sonra mutluluk diliyorum’’ dedi. 

'KENDİMİ OYNAMAK YORDU' 

Yakışıklı şarkıcı İlyas Yalçıntaş, ‘‘Çok samimi bir dizi 93 bölüm sürmesi bu durumu kanıtlıyor. Tekrar gelip içinde yer almaktan keyif duyacağım çok eğlendiğim bir çekim oldu. Her oyuncunun içinde şarkı söylemek her şarkıcının içinde de oyunculuk yapmak var. Ben hep kendimi oynadım. İnsanın kendisini oynaması da çok zor’’ dedi. 

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