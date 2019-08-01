01 Ağustos 2019 Perşembe 12:27:36 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:51:56
Hande Yener kalbini rapçiye kaptırdı
Şarkıcı Hande Yener, üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Ümit Cem Şenol’dan ayrıldıktan sonra kalbini yabancı bir rapçiye kaptırdı. Yener, arkadaşının doğum günü partisinde yeni sevgilisi ile boy gösterdi
Yener, Misha adındaki müzisyen sevgilisiyle, önceki akşam Aylin Coşkun ve oğluyla birlikte yemek yedi. Yener, yeni sevgilisinin fotoğrafını da ilk kez Instagram'dan yayımladı.
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