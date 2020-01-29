Hande Yener de markalı ünlü olacak

Dünyaca ünlü model Kylie Jenner’ın ‘Kylie’ markası ünlü ünsüz pek çok isme ilham olmuş Meryem Uzerli, Ivana Sert, Merve Boluğur da kendi adını taşıyan makyaj koleksiyonu çıkarmıştı. Güzellik alanındaki deneyimlerini ticarete dökmek isteyen son isim de ünlü oyuncu Hande Ataizi oldu. Modaya uyan güzel oyuncu, kozmetik işine girmeye karar verdi. Oyuncu, kendi adını taşıyan makyaj koleksiyonunu hazırlamak için harekete geçti. Bir kozmetik firmasıyla anlaşmaya varan Ataizi, önümüzdeki günlerde ürünlerini hayranlarının beğenisine sunacak. Hande Ataizi, “Bir süredir bu işlere kafa patlatıyorum, yakında ürünleri internette ve çeşitli mecralarda satışa sunacağım” diyerek yaşadığı heyecanını dile getirdi.