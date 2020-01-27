27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:24:16
Hande Erçel'in dizisi bitti, şimdi gezme zamanı
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile Hande Erçel artık birbirine zaman ayırabiliyor.
RECEP ASLAN
Hande Erçel’in ‘Azize’ dizisinin çekimleri nedeniyle görüşemediklerine sitemde bulunan ikili, dizinin final yapmasıyla İstanbul gecelerindeki turuna kaldığı yerden devam ediyor. Her gece gezmesine çıkan ikili, bu kez Bebek’teydi. Ünlü çift, birlikte bol bol vakit geçirdi.
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