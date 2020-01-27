Hande Erçel'in dizisi bitti, şimdi gezme zamanı

RECEP ASLAN

Hande Erçel’in ‘Azize’ dizisinin çekimleri nedeniyle görüşemediklerine sitemde bulunan ikili, dizinin final yapmasıyla İstanbul gecelerindeki turuna kaldığı yerden devam ediyor. Her gece gezmesine çıkan ikili, bu kez Bebek’teydi. Ünlü çift, birlikte bol bol vakit geçirdi.