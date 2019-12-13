Hande Erçel'den manidar gülüş

Önceki akşam sevgilisi Hande Erçel'le birlikte Burcu Özberk’in doğum günü partisine katılan popçu çıkışta sorulardan kaçmaya çalıştı. “Murat Bey’in estetiksiz halini gördünüz mü” sorusuyla karşılaşan Erçel ise sevgilisine imalı bir bakış atarak 'Murat ne soruyorlar, duyuyor musun' diyerek kahkaha attı.