13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:20:33
Hande Erçel'den manidar gülüş
Popçu Murat Dalkılıç şimdiye kadar 7 kez burun estetiği yaptırdığını, sonuçtan bir türlü memnun kalmadığını söylemişti.
Önceki akşam sevgilisi Hande Erçel'le birlikte Burcu Özberk’in doğum günü partisine katılan popçu çıkışta sorulardan kaçmaya çalıştı. “Murat Bey’in estetiksiz halini gördünüz mü” sorusuyla karşılaşan Erçel ise sevgilisine imalı bir bakış atarak 'Murat ne soruyorlar, duyuyor musun' diyerek kahkaha attı.
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