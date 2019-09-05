Hande Erçel'in yeni dizisine sürpriz partner

Hande Erçel 'Azize' isimli iddialı bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan projenin başrol oyuncuları belli oldu.

Dizide son olarak "Kızım" dizisinde başrol oynayan Buğra Gülsoy ile Halka ile adından söz ettiren Hande Erçel başrolleri paylaşacak. Gülsoy dizide "Kartal", Erçel de "Azize" karakterlerine hayat verecek.

Başar Başaran ile Emre Özdur'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturacak.

(TV100)