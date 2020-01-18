Hande Erçel ve Murat Dalkılıç lüks villayı konuşmuyor

Mekan çıkışı Erçel'e taşınma süreci soruldu. Ünlü çiftin, aylık kirası 25 bin lira olan lüks bir villa tuttuklarını oraya taşınacakları öğrenilmişti. Bu konu hakkında soruları cevapsız bırakan ikili, “iyi akşamlar” diyerek araçlarıyla oradan ayrıldılar.