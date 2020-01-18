18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 22:48:43
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç lüks villayı konuşmuyor
Popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekânda sahne aldı. Akustik performans sergilediği gecede kendisini sevgilisi Hande Erçel, yalnız bırakmadı.
Mekan çıkışı Erçel'e taşınma süreci soruldu. Ünlü çiftin, aylık kirası 25 bin lira olan lüks bir villa tuttuklarını oraya taşınacakları öğrenilmişti. Bu konu hakkında soruları cevapsız bırakan ikili, “iyi akşamlar” diyerek araçlarıyla oradan ayrıldılar.
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