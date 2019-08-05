Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti 'evet' dedi

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, sevilen şarkıcı Buray'ın Harbiye'deki konserinde görüntülendi.

Konser öncesi muhabirlerin sorularına samimi açıklamalarda bulunan mutlu çift, birlikte ortak bir projede yer almak istediklerini açıkladılar.

Ortak proje tekliflerine 'evet' diyebileceklerini belirten sevgililerden Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde de baba olmak istediğini dile getirmişti.