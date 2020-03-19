19 Mart 2020 Perşembe 10:37:58 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:42:35
Hande Erçel kendisini karantinaya aldı: Madem evdeyiz dağıtabiliriz
Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de de hızla etkisini gösterdi. Bakanlık 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' çağrısı yaptıktan sonra ünlü isimler de evlerine kapandı.
Evlerinde kalan ünlüler bir de çağrıda bulundu ve takipçilerine sosyal medya üzerinden seslendi: “Bugünleri evinizde geçirin, dışarı çıkmayın.”
'MADEM EVDEYİZ...'
O isimlerden biri oyuncu Hande Erçel oldu. Evde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Erçel, "Madem evdeyiz/istediğimiz kadar dağıtabiliriz" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun pozuna beğeni yağdı.
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