14 Ekim 2019 Pazartesi 11:23:43 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:26:49
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç herkesin önünde kavga etti!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti Arnavutköy Sur Balık’ta akşam yemeği yedi.
Çiftin güzel başlayan geceleri tatsız bir şekilde sonlandı. Yemekte ikili bilinmeyen bir nedenden ötürü kavgaya tutuştu. Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten çift daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekândan birlikte ayrıldı. Çıkışta bir haylin gergin ve yüzlerinin asık olduğu gözlenen ikili soruları duymazlıktan geldi.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hande Erçel'den Gamze Erçel paylaşımı: İki bebek ve ben
- Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu
- Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
- Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal'dan şaşırtan buluşma! 17 yıl sonra aşk yeniden mi?
- Azra Akın'dan muhabirlere uyarı