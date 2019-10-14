Hande Erçel ile Murat Dalkılıç herkesin önünde kavga etti!

Çiftin güzel başlayan geceleri tatsız bir şekilde sonlandı. Yemekte ikili bilinmeyen bir nedenden ötürü kavgaya tutuştu. Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten çift daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekândan birlikte ayrıldı. Çıkışta bir haylin gergin ve yüzlerinin asık olduğu gözlenen ikili soruları duymazlıktan geldi.

(Akşam)