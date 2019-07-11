11 Temmuz 2019 Perşembe 15:09:04 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:15:52
Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem
Oyuncu Hande Erçel, her zaman hayallerinin peşinden gittiğini söyledi.
Reklam yüzü olduğu L’Oréal Paris'in tanıtımında ortaya çıkan güzel oyuncu, röportaja başlamadan özel hayatıyla ilgiliyle soruların sorulmamasını istedi. Erçel, "Proje için saçınızdan vazgeçer misiniz?" sorusuna ise "Eğer güzel bir proje ise rolüm gereği saçlarımı keserim. Ben her zaman içime sinen ve istediğim işlere imza attım. Her zaman hayallerimin peşinden gitmeye devam edeceğim" yanıtını verdi.
Kaynak: Akşam
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