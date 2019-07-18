Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor! 'Babama ölüm tuzağı kurmadım'

Bir televizyon programında ‘babasına ölüm tuzağı kurdu’ başlıklı cinayet haberinde oyuncu Hande Doğandemir ile Kerem Bürsin’in fotoğrafı kullanıldı. Doğandemir, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla televizyon kanalına 50 bin TL tazminat davası açtı. Doğandemir, dilekçesinde başarılı giden iş hayatının büyük zarar gördüğünü ifade etti. Doğandemir “Ben babama ölüm tuzağı kurmadım. Haberde bahsedilen kişi ben olmadığım halde fotoğrafımın kullanılması bana çok büyük zarar vermiştir. Cinayete teşebbüsle itham edilerek, toplum önünde küçük düşürülmüştür. Ağır manevi zarara uğradım” dedi.

(Akşam)