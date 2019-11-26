Hande bunalımda

Sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında yer alan Hande Yener, bir milyonluk Instagram sayfasındaki tüm fotoğrafları kaldırdı. Bu hamlesi “Sosyal medyaya veda mı ediyor?” şeklinde yorumlanırken, bazı takipçileri de 'Rapçi sevgilisi Misha'yla arasında sorun olabilir' şeklinde yorumlar yaptı. Güzel şarkıcıdan bir açıklama gelmedi.