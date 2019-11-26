26 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 13:08:16
Hande bunalımda
Ünlü popçu Hande Yener, Instagram sayfasındaki tüm fotoğraflarını sildi.
Sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında yer alan Hande Yener, bir milyonluk Instagram sayfasındaki tüm fotoğrafları kaldırdı. Bu hamlesi “Sosyal medyaya veda mı ediyor?” şeklinde yorumlanırken, bazı takipçileri de 'Rapçi sevgilisi Misha'yla arasında sorun olabilir' şeklinde yorumlar yaptı. Güzel şarkıcıdan bir açıklama gelmedi.
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