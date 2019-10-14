Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'den kaç yaş küçük? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hande Ataizi, kendisinden yaşça küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Hande Ataizi- Dinç Aydoğdu beraberliğinde yaş farkı konuşuluyor. Yaşadığı beraberlik ile ilgili olarak bugün canlı bağlandığı 2.Sayfa programında açıklamalarda bulunan Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’nun kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

HANDE ATAİZİ'NİN AÇIKLAMALARI

-Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

-Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma. Beni gerçekten seven biri, önceliğim mutlu olmak.

-Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul-zurna olmasın istiyoruz.

-Aramızda 20 yaş fark var. Evet, fazla görünüyor ve benim çekincelerim vardı. ‘Ben yaşlanacağım, güzelliğim gidecek! Adam ise tam kıvamına gelecek’ diye çekincelerim vardı. 7 ayda bunu aştım. Çünkü yan yana geldiğimizde de aramızda uçurum var gibi görünmüyor. Benim bu korkum vardı onu da yendim.

-Evlenirsek çocuk işi kısmet ama doktora sordum olabiliyormuş. Leon’a bir kardeş olabilir ama tüp bebek istemiyorum.

DİNÇ AYDOĞDU KİMDİR? DİNÇ AYDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Dinç Aydoğdu, 1994 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk yapmanın yanı sıra Marmara Spor Akademisi antrönörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, eğitimini Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı. Kelebeğin Ömrü ve Mevsim Kıştan Öte isimli kısa filmlerde oynayan Dinç Aydoğdu, ayrıca Leonce ve Lena ve Don'un Bir Günü isimli tiyatro oyunlarında yer aldı.

DİNÇ AYDOĞDU, HANDE ATAİZİ'NDEN KAÇ YAŞ KÜÇÜK?

Dinç Aydoğdu, 1973 doğumlu Hande Ataizi'den 20 yaş küçük.