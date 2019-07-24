24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09:20 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15:13
Hande Ataizi'nden ekonomik tatil
Türkbükü'ndeki villasında annesi ve eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'la tatil yapan Hande Ataizi, halk plajlarını tercih etti.
Bodrum'dan uygun fiyatlı bir beach'te denize giren Ataizi, daha sonra restoran bölümüne geçti. Güzel oyuncu; annesi, 5 yaşındaki oğlu, bakıcısı ve bir arkadaşıyla pazı dolması gibi ev yemekleri sipariş etti.
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