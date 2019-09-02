Hamza Arda'nın neşeli halleri

Hafta sonu maç için Ankara’da olan Arda Turan’ı eşi Aslıhan Doğan Turan oğlu Hamza Arda ile konuşması için görüntülü arayınca ortaya sempatik görüntüler çıktı. Babası Arda Turan’ın sesini duyar duymaz Hamza Arda’nın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Arda Turan uzun süre telefonda oğlu ile hasret giderdi. Yemekte Aslıhan Doğan Turan’a annesi babası ve kız kardeşi de eşlik etti.