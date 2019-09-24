Hamilelik unutkanlık yaptı

Danimarka Çocuk Festivali'ne katılan 38 yaşındaki Tülin Şahin, “Yedi aylık hamileyim, kızım olacak. Birkaç isim belli, ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor, sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şu ana kadar 9-10 kilo aldım. Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı, dördüncü aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım” dedi.