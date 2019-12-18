18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:35:58
Hamdi Alkan ve Zeynep Alkan'dan baba kız değil, oyuncu yönetmen ilişkisi
İtalya’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan, rol aldığı Kırkyalan filminin setinde açıklama yaptı.
Filmin yönetmenliğini babası Hamdi Alkan’ın yapmasıyla ilgili konuşan oyuncu, “Yönetmen babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette daha resmi ve soğuk bir ilişkimiz var. Büyük bir saygı çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.
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