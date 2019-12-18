Hamdi Alkan ve Zeynep Alkan'dan baba kız değil, oyuncu yönetmen ilişkisi

Filmin yönetmenliğini babası Hamdi Alkan’ın yapmasıyla ilgili konuşan oyuncu, “Yönetmen babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette daha resmi ve soğuk bir ilişkimiz var. Büyük bir saygı çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.