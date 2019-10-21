Hamburgerci açtı, 5 kilo aldı

Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Topaloğlu, yeni single çalışması olduğundan bahsederek, 'İddialı bir parçayla geliyorum” dedi. Aynı zamanda gıda sektörüne de giren şarkıcı, ikinci hamburgerciyi açtığını dile getirdi. Her şeyin yolunda gittiğini sözlerine ekleyen Çağlayan Topaloğlu “ Tek sorun gıda sektöründe olunca çok yiyorsun. Beş kilo almışım” dedi.