10 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 15:44:10
Hamarat Demet
Ünlü popçu Demet Akalın, dün kolları sıvayıp mutfağa girdi.
Aşure yapan ünlü popçu, Instagram hesabında aşurenin yapım aşamasını ve bitmiş hallerini videolarla paylaştı. Takipçileri ‘elinden her iş geliyor, keşke bizler de yaptığı lezzetlerden tadabilseydik’ şeklinde yorumlar yaptı.
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