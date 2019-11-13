Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a: 1 TL'lik vurgunum varsa ülkeyi terk edeceğim

Cem Yılmaz'ın uzun bir süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyayı salladı. İddiaya göre; Ekşi Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent'e imada bulunduğunu söyledi.

Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.

HALUK LEVENT ÇAĞRI YAPTI

Ssoyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun” u? 1 tl lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?" dedi.

Konuyla ilgili Cem Yılmaz'dan bir cevap gelmeyince, ünlü komedyeni zan altında bırakmak istemeyen Haluk Levent, konunun peşini bırakmadığını ancak yargısız infaz yapmayacağını söyleyerek tivitleri sildi.