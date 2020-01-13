Verdiği sözü tuttu! Gökdeniz'in hayali gerçek oldu

Bursa'da ikamet eden Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yürüyüp koşabilen Gökdeniz'in hayatını karartan gerçek henüz 2.5 yaşındayken ortaya çıktı. Rahatsızlanan ve götürüldüğü doktorda kas hastalığı ortaya çıkan Gökdeniz'in artık yürüyemeyeceği belirtildi. Hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz, son 3 yıldır ise cihaza bağlı yatalak olarak yaşıyor.

Daha önce tekerlekli sandalye ile okula giden Gökdeniz, artık evde yattığı için okula da gidemiyor. Şu anda liseye gitmesi gereken Gökdeniz, okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Perişan durumda olan ve kirada oturan aile ise, Gökdeniz'in bakım parasıyla geçiniyor. Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı maçta kalecilik yaparken Türkiye'nin tanıdığı Gökdeniz'in dünya gözüyle ünlü şarkıcı Haluk Levent'i görme isteği ise gerçek oldu. Ocak ayının 4'ünde sosyal medyadan Haluk Levent'e seslenen Gökdeniz, “Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abim” diye video paylaştı.

Gökdeniz'in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent ise, 'En yakın zamanda' diyerek cevap verdi. 10 gün sonra sırtına geçirdiği Trabzon formasıyla Gökdeniz'in evine gelen Levent, ‘Sev kardeşim' şarkısıyla Gökdeniz'in yattığı odadan içeri girdi. Şarkıya eşlik etmeye çalışan Gökdeniz, sevinci gözlerinden okunuyordu.