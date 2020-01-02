Haluk Levent gençlere verdiği sözü tuttu!

İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, örnek bir harekete daha imza attı. Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'e verdiği sözü tutarak, burada özel bir konser verdi.

Ünlü sanatçı, Arda ve Semih'i ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent, o anları "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

OĞLUM İLK KEZ GÖZLERİNİ AÇTI!

Levent'in konseri sonra konuşan Arda'nın annesi, "Oğlum beyin kanaması geçirdi gözlerini açamıyordu. Ziyaretinden sonra dün sabah ilk kez gözlerini kendisi açtı" dedi