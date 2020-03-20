Haluk Levent duyurdu... Ahbap'tan 2 bin aileye corona desteği

Şarkıcı Haluk Levent, corona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin aileye yardım edeceğini ifade etti.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin kasasında bulunan 976 bin TL ile 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemelerini karşılayacağını dile getirdi.

"Zor günler geçiriyoruz" diyen Levent, "Şu anda Ahbap Derneği'nde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir" dedi.







Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını geçtiğimiz hafta Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre; Türkiye'deki corona virüs vakaları 191'e ulaştı ve hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükseldi.