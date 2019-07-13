Haluk el verdi

Konserin yarısında seyirci arasına girerek samimi bir ortam yaratan sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkı aralarında sohbet etmeyi de ihmal etmeyen sanatçı, sahnesine ‘Geleceğin starını çağırıyorum’ diyerek Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yi davet etti. Esprilerin havada uçuştuğu konserde genç şarkıcıyla tanışma hikayesini anlatan Levent, “Ofise geldi ve beni görür görmez Haluk ağabey deyip elimi öptü. Çok şaşırdım” dedi. Haluk Levent, genç şarkıcıyla birlikte ‘Sen Olasın‘ şarkısını seslendirdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan ikili, daha sonra Cinare Melikzade’nin söz ve müziği Emrah’a ait olan ‘İhtiyacı Var’ şarkısını seslendirdi. Birlikte düet yapan ikili, Harbiye Açıkhava’da adeta müzik şöleni yaşattı.