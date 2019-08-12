'Halk plajına gidiyorum'

Bayram programı yapamadıklarını söyleyen Bakan, “Doğum her an gerçekleşebilir. O yüzden bir yere gidemedik” dedi. Bizim için çifte bayram olacak diyen Seda Bakan, çok konuşulan Bodrum’daki yüksek fiyatlar hakkında gelen sorulara da yanıt verdi. Çağla Şikel’in bir ayrana 40 lira vermesi hatırlatıldığında “Biz genelde halk plajı tarafında takılıyoruz, bize vurmadı o fiyatlar. Biz pahalı yerlere gitmedik, evimizin o taraftarındaydık, masraflı değiliz” sözlerini söyledi.