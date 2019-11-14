14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:10:23
Halhal'ı tekrar söyleyecek
Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.
“Eskisi gibi albüm satıp paralar kazanamıyoruz” diyen şarkıcı, Barış Manço’nun unutulmaz ‘Halhal’ şarkısını tekrar seslendireceğini, bu nedenle stüdyo çalışmalarına başladığını dile getirdi.
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