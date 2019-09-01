Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önceki akşam Kalamış’ta düzenlenen düğün törenine katıldılar. Sinem Kobal’ın kuzeni Can Serbay Dereci’nin nikah şahidi olan ünlü çift, uyumlu halleriyle adeta düşman çatlattılar. Gecede Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal’ın babası Mehmet Kobal ve annesi Nuray Kobal’la masada oturup saatlerce sohbet etti. Sinem Kobal ise kuzeninin düğününde önce halay çekti. Daha sonra çalan pop şarkılarında dakikalarca dans etti.