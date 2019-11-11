Halay başı Ebru

Gelin ve damat, Ebru Yaşar ve Necat Gülseven'le birlikte halay çekerken, yakınları sanatçının üstüne dolar yağdırdı. Düğün öncesi konuşan Yaşar, “Diyarbakır’dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısıyla benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum” dedi.