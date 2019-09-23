Hala-yeğen olacaklar

Sezer, TRT ekranlarında yayınlanacak dizide, Nehir Erdoğan’ın hayat verdiği Melek’in halası Nefise Siret’i canlandıracak. Hiç evlenmeyen ve ağabeyi Seyit Ali ve yeğenleriyle yaşayan Nefise Siret, Karadağlar konağının işleyişiyle ilgilenir. Melek’in aniden baba evine dönmesi hala ve yeğeni yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecek ve konağın dengelerini değiştirecektir.