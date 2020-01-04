04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 21:04:16
Hakkı Bulut'un Antarktika'da sahne hayali
Belçika'nın Brüksel şehrinde sahne alarak yeni yıla 'Merhaba' diyen Hakkı Bulut önceki gün İstanbul'a döndü.
Usta sanatçı, “Neden ülkemizde konser vermediniz?” sorusuna karşılık “Arkadaşlar sevenlerimiz nerede olmamızı isterse, biz oradayız. Değil Fizan, Antarktika'dan talep etsinler sevenlerim, oraya bile gidip konser veririm” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Özcan Deniz'in hız tutkunu yeğeninin cezası belli oldu: Haftanın üç günü karakola gidip imza verecek
- Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor?
- Yeni yılın ilk aşk haberi Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan geldi
- Sezen Aksu sahiplendiği 'Boza' isimli sıpayı yalısına aldı
- Bakan Selçuk: Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle