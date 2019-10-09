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09 Ekim 2019 Çarşamba 10:28:04 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:32:12

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural kim?

Hakan Ural, yoğun ilgi görüyor. Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kaç yaşında, nereli? Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yeni başlayan "Neler Oluyor Hayatta" programını Seda Akgül ile birlikte sunan Hakan Ural ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Yeşilçam döneminde birçok filmde rol alan Hakan Ural'ın hayatı merak ediliyor. Hakan Ural ve Ezgi Can Ural hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Kanal D ekranlarında yeni başlayan "Neler Oluyor Hayatta" programını Seda Akgül ile birlikte sunan Hakan Ural ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Hakan Ural, yoğun ilgi görüyor. Hakan Ural kimdir? Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Yeşilçam döneminde birçok filmde rol alan Hakan Ural'ın hayatı merak ediliyor. Hakan Ural hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural’dır. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. Sonra da 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba oldu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırmistir.

TV8'de sabah yayınlanan magazin programlarında yorumculuk yapmıştır.

Sibel Can ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu vardır.

2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlenmiştir. Bu evliliğinden de bir kızı bulunmaktadır.

HAKAN URAL'IN EŞİ EZGİ CAN URAL KİMDİR?

Saray Halı’nın sahibi İş Adamı, Necati Kurmel’in torunudur. Aslen Kayseri, Yenişehir Doğanlı nüfusuna kayıtlıdır. Kafkas kökenlidir.

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir, 2018 yılı itibariyle 34 yaşındadır.

Ünlü oyuncu, yorumcu ve eski model Hakan Ural ile evli olan Ezgi Can Ural’ın bu evliliğinden 2013 doğumlu, Gisella isminde bir kızı vardır.

İş hayatı başarılarla dolu olan ünlü isim günümüzde, Kanal D Satış yöneticisi olarak televizyon dünyasında çalışma hayatını sürdürmektedir.

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