Hakan Peker yönetmen koltuğunda

Albümün iddialı şarkısı 'Beklerim Ölümüne'ye klip çeken Hakan Peker, bu kez yönetmen koltuğuna da kendisi oturdu. 15 saat süren çekimler sonrası ünlü şarkıcı, 'Klibimin şarkı sözleri kadar gerçek ve doğal olmasını istedim' dedi.