07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:10:29
Hakan Peker yönetmen koltuğunda
90'lı yıllara damgasını vuran Hakan Peker, 'Asil' adını verdiği albümüyle müzik dünyasına dönüş yaptı.
Albümün iddialı şarkısı 'Beklerim Ölümüne'ye klip çeken Hakan Peker, bu kez yönetmen koltuğuna da kendisi oturdu. 15 saat süren çekimler sonrası ünlü şarkıcı, 'Klibimin şarkı sözleri kadar gerçek ve doğal olmasını istedim' dedi.
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