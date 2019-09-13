13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:04:51
Hak etmeyen konser veremez
Şarkıcı Yalın, usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun “Harbiye’yi doldurmak her babayiğidin harcı değildir, zaten çoğu bedava bilet dağıtır” sözleri kendisine hatırlatılınca, “Biz de bu iddiaları duyuyoruz ama inşallah doğru değildir” dedi.
Bu sezon 2 kez Harbiye’de konser veren popçu, “Bileti satılmayan konserin tekrarı kolay kolay yapılmaz. İnsanlar deli değil, kolay kolay para yatırmazlar. Her sanatçı, izleyicisiyle buluşabileceği zamanlarda hak ettiğini bulur. Hak etmeyen biri de orada yer almışsa, bunun tekrarı olmaz” dedi.
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