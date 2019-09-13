Hak etmeyen konser veremez

Bu sezon 2 kez Harbiye’de konser veren popçu, “Bileti satılmayan konserin tekrarı kolay kolay yapılmaz. İnsanlar deli değil, kolay kolay para yatırmazlar. Her sanatçı, izleyicisiyle buluşabileceği zamanlarda hak ettiğini bulur. Hak etmeyen biri de orada yer almışsa, bunun tekrarı olmaz” dedi.