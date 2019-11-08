08 Kasım 2019 Cuma 10:46:20 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 10:52:43
Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!
Önceki gece bir davete katılan Hadise, Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığıyla ilgili soruya çok sinirlendi.
Hadise, muhabirlerin “Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi. Ne diyeceksiniz” sorusuna sert yanıt verdi: “Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Saygısızlık bu! Biz dostuz Murat’la, bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hâlâ konuşulması çok can sıkıcı. Aslı ve Murat’ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kamera önünde konuşmam.”
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