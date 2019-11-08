Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!

Hadise, muhabirlerin “Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi. Ne diyeceksiniz” sorusuna sert yanıt verdi: “Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Saygısızlık bu! Biz dostuz Murat’la, bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hâlâ konuşulması çok can sıkıcı. Aslı ve Murat’ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kamera önünde konuşmam.”