Hadise'ye ağır gönderme

Birçok köşe yazarının ardından sanat camiasından da, yaptığı dans yüzünden tepki çeken Hadise’ye laf atan son isim Ayla Çelik oldu. Sosyal medya hesabından albümünü paylaşan Çelik, “Aşırı heyecanlıyım. Lütfen çok sevin de, abuk sabuk dans hareketleri yapmak zorunda kalmayayım” diyerek meslektaşıyla dalga geçti.