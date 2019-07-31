31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06:07
Hadise'ye ağır gönderme
Kısa sürede 250 milyon izlenmeyle rekorları kıran Reynmen’in Ela’ şarkısıyla dans eden Hadise’ye eleştiriler artıyor.
Birçok köşe yazarının ardından sanat camiasından da, yaptığı dans yüzünden tepki çeken Hadise’ye laf atan son isim Ayla Çelik oldu. Sosyal medya hesabından albümünü paylaşan Çelik, “Aşırı heyecanlıyım. Lütfen çok sevin de, abuk sabuk dans hareketleri yapmak zorunda kalmayayım” diyerek meslektaşıyla dalga geçti.
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