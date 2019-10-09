Hadise'nin aile isyanı

Popçu Hadise, önceki akşam Ulus’ta bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Mavi kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı, kapıdan çıkarken yüzünü kapatarak “Polemiklerden kaçıyorum dermişim” diye espri yaptı.

Annesi Gülnihal Açıkgöz’ün geçen sene intihara teşebbüs etmesinin ardından kardeşleri Hülya ve Derya ile araları açılan şarkıcı daha sonra kardeşleri ile barışmıştı. Modacı kardeşi Derya’nın masraflarını karşılamayı bırakıp annesi Gülnihal Açıkgöz’ün yanına Belçika’ya gönderdiği ve sosyal medya hesabından takipten çıkardığı haberlerine Hadise, “Arkadaşlar ailem ile ilgili geçen sene konuşmayacağım dedim. Ailem benim ailemdir, kimseyi ilgilendirmez. Bu kadar basit” diyerek evinin yolunu tuttu.