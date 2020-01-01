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01 Ocak 2020 Çarşamba 20:46:04 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 20:56:13

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yakın çevresindeki isimlere öfke kustu

Şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz yıl arasının bozulduğu ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından şarkıcının yakın çevresindeki isimlere öfke kustu.

Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından; şarkıcının yakın çevresine zehir zemberek sözler söyledi.

Hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Hülya Açıkgöz, Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk için: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, ihanetçi olduğunu öğrendim" dedi. Kardeşinin çevresindeki isimlere sitem eden Açıkgöz, Hadise'nin arkadaşı Sevda Durukan için de "Durukan'ın yılan olduğunu öğrendim" dedi.

"SİZİ SAYMAYANI SAYMAYIN"

Açıkgöz sözlerine "2020 senesi için de hayırlısını diliyorum. Tepeden bakanlar bir kat aşağa insinler. Ezilenler de ayağa kalksınlar. Kim olursa olsun karşınızda kendinizi ezdirmeyin. Sizi sevmeyeni sevmeyin, siz saymayanı saymanın. Sonrası zaten basit sevgiyle kalın" diyerek devam etti.

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Paylaşımları kısa sürede tepki çeken Hülya Açıkgöz, Instagram hesabından yaptığı tüm açıklamaları sildi. Açıkgöz'ün bu paylaşımlarına hedef aldığı isimlerin ve kardeşi Hadise'nin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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