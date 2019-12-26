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26 Aralık 2019 Perşembe 09:36:07 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:43:51

Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var

Hadise'nin 1 milyon 900 bin TL'lik borcu bir magazin programında konuşulmuştu. Bunun üzerine Hadise program sunucularına 100'er bin TL'lik tazminat davası açınca ünlü popçunun 2017 gelir beyannamesi ortaya çıktı. Toplam kazancının 27 bin 927 lira, gider masraflarının ise 28 bin 546 lira olarak gösterildiği beyannamede Hadise'nin 2017 yılını 619 TL zararla kapatması dikkat çekti.

Hadise'nin Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği ileri sürülmüş, söz konusu iddia magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Hadise, her ne kadar iddiaların doğru olmadığını belirtse de olay, son olarak bir magazin programında masaya yatırılmıştı.

HADİSE 100'ER BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

23-26 Mart tarihlerinde yapılan yayınlarda konu tekrar konuşulunca Hadise; program sunucularına 100'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

2017 YILINDA 619 LİRA ZARAR ETMİŞ

Dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ederken, Hadise'nin 2017 yılına ait gelir beyannamesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının mahkemeye sunduğu 2017 yılına ait gelir beyannamesinde; toplam kazancını 27 bin 927 lira, gider masraflarını ise 28 bin 546 lira olarak gösterdiği dikkat çekti.

Bu duruma göre Hadise'nin 2017 yılını 619 lira zararda kapattığı ortaya çıktı.

Sabah

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