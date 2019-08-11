Hadise'den iddialı paylaşım: Mekanın sahibi geri geldi

Konser için uzun süredir yoğun bir hazırlık içinde olan Hadise, önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Giydiği kostümlerle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, konser için altı kostüm siparişi vermiş ve altı ayrı modacıya 400 bin lirayı peşin ödemişti.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Bugün ise ünlü popçu konserden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni gelen karelere şarkıcı, "Mekanın sahibi geri geldi" notunu düştü. Hadise bu notuyla dikkat çekti.