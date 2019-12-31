Hadise'den cesur 'leopar' paylaşımı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Instagram’da 10,6 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu “Dolce Gattopardo! (Tatlı Leopar)” notuyla takipçileriyle paylaştı.