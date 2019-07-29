Hadise'den canlı destek

‘Derdim Olsun’ şarkısının ardından son çıkardığı ‘Ela’ isimli şarkıyla da kısa sürede 240 milyon izleme elde eden sosyal medya fenomeni Reynmen’e sanat camiası tepki gösterirken, şarkıcı Hadise’den tam destek geldi. Reynmen’in ‘Ela’ isimli şarkısının kısa sürede aldığı izlenme oranlarının sahte olduğunu iddia eden Işın Karaca, Demet Akalın ve Alişan gibi isimler karşılıklı hakaret davaları açmıştı. Sanat camiasının gösterdiği tepkiyi görmezlikten gelen Hadise ise Reynmen’in şarkısıyla video çekerek dans etti. Hadise’nin neden böyle bir şey yaptığı ise sonradan anlaşıldı. Sosyal medyadaki etkisiyle günlerce konuşulan Reynmen, önceki gece “Benimle düet yapacak kadın sanatçı aranıyor. İsteyen mesaj atsın” yorumunu paylaştı. Reynmen’in bu paylaşımının hemen ardından Hadise’nin yaptığı dans ise akıllara yeni bir düet mi geliyor sorusunu getirdi. Reynmen’in Ela şarkısıyla dans eden Hadise, bu hareketiyle düete yeşil ışık yakmış oldu.

Özel hayatı karışık

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın özel hayatı da yaptığı şarkılar kadar konuşuluyor. Bir dönem oyuncu Bahar Şahin’le aşk yaşadığı iddia edilen fenomenin, şimdi de Ayşegül Çınar’la birlikte olduğu konuşuluyor. İkilinin arasındaki aşk iddialarını ise Reynmen’in evinin bahçesinden yaptığı paylaşım ortaya çıkardı. Göktürk’teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen’in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Reynmen ile Göktürk’te bir kafede beraber görülen Ayşegül Çınar’ın üzerindeki aynı hırkayla yaptığı paylaşım da fanlarının gözünden kaçmadı.