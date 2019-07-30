Hadise: Taklit etmedim

Hadise, Harbiye Açık Hava konserinde, kendisine Londra, Belçika ve Paris’ ten gelen özel dansçıların eşlik edeceğini ve 6 farklı kıyafet giyeceğini dile getirdi.

Hadise, ‘Geçtiğimiz gün Adriana Lima'nın giydiği kıyafetin aynısını giydiğiniz için eleştirildiniz’ denilince, “Ben o kıyafete kendi tasarımım demedim. Onu kendi vücuduma göre adaptasyon yaptım, Svarovski taşlarla süsledim ve o şekilde sahne yaptım” dedi.