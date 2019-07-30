30 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 00:27:42
Hadise: Taklit etmedim
Hadise, Kıbrıs'ta verdiği konserde hareketli şarkıları ve danslarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Hadise, Harbiye Açık Hava konserinde, kendisine Londra, Belçika ve Paris’ ten gelen özel dansçıların eşlik edeceğini ve 6 farklı kıyafet giyeceğini dile getirdi.
Hadise, ‘Geçtiğimiz gün Adriana Lima'nın giydiği kıyafetin aynısını giydiğiniz için eleştirildiniz’ denilince, “Ben o kıyafete kendi tasarımım demedim. Onu kendi vücuduma göre adaptasyon yaptım, Svarovski taşlarla süsledim ve o şekilde sahne yaptım” dedi.
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