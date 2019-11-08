Hadise sözünü tuttu!

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisiyle tanışmak isteyen ve bunun için yıllardır uğraşan epilepsi hastası hayranı Eda Nur'dan geçtiğimiz hafta haberdar olmuştu. Eda Nur'un sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya ünlü popçu, “Eda Nur, en kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım” ifadeleriyle yanıt vermişti. Hadise, verdiği sözü tuttu. Hayranıyla bir araya gelip onunla saatlerce oturup konuşan ünlü isim, sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşarak, “Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"YAPILAN SAYGISIZLIK"

Popçu Murat Boz'la Aslı Enver'in ayrılmasının ardından Hadise'nin, yakışıklı popçuya sarılırken çekilen bir fotoğrafını paylaşması tepkilere neden olmuştu. Bu duruma sessiz kalan Hadise, günler sonra sessizliğini bozdu. Hayranıyla buluştuğu günün akşamında Ulus'ta bir davete katılan Hadise “Bu yapılan saygısızlık. Biz dostuz ve bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı” diye konuştu.