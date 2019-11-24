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24 Kasım 2019 Pazar 17:12:43 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 17:14:10

Hadise kaç kardeş, Hadise'nin abisi kim? Hadise kaç yaşında?

Hadise, O Ses Türkiye'de sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamayarak ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. O Ses Türkiye izleyicileri, hala olduğunu açıklayan Hadise ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Hadise kaç kardeş, Hadise'nin abisi kim? Hadise kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Hadise'nin açıklamaları ve ailesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Hadise kaç kardeş, Hadise'nin abisi kim? Hadise kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. O Ses Türkiye çekimlerinde sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek bazı açıklamalarda bulundu.

"Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orda olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum." ifadelerini kullanarak göz yaşlarına hakim olamayan Hadise'yi Beyaz teselli etti.

ACUN'DAN "ÇEKİMİ İPTAL EDERİM" AÇIKLAMASI

Hadise'nin ağlamasına dayanamayan Acun Ilıcalı da hemen araya girdi ve 'O Ses Türkiye çekimi iptal ederim' deyip şunları söyledi:

Eğer sen çekimi iptal edin diyorsan ben vallahi ederim. Bizim için senin mutluluğun o günkü çekimden çok daha önemli.

Acun Ilıcalı'nın sözleriyle daha da duygusallaşan Hadise gözyaşları içinde yüreğinden dökülen itiraflara başladı. Ailesiyle arasının bir süredir kötü olduğun açıklayan Hadise şunları söyledi:

"Her aile tabiki bir süreçten geçer. Ben hiç bir zaman kendi ailemle ilgili detaylara girmedim. Zaten kimseyi de ilgilendirmez benim ailemdeki sorunlar. Ama göz önünde olunca bazı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben geçen yıl sosyal medyamdan bir açıklama yaptım. Ondan sonra tabii ailecek bir süreçten geçtik. Her ailede olduğu gibi. Ben göz önünde olduğum için ben yazılıyorum konuşuluyorum.

Bu bebek de bu aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Bebeğimizin ismini de açıklamak isterim. Adı Melik Hamza. Çocuk doğmadan şımarttım çocuğu, çok heyecanlıyım. Ben O Ses Türkiye'de kendimle ilgili şeyleri açıklamayı sevenirim. Burayı ailem gibi gördüğüm için bazen içimi dökmeyi, ağlayamayı seviyorum. Bazı insanlar sevmez ama ben böyleyim."

HADİSE KAÇ KARDEŞ, ABİSİ KİM?

34 yaşında olan Hadise'nin 3 kardeşi var: Hülya Açıkgöz, Derya Açıkgöz ve Murat Açıkgöz.

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