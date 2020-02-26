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26 Şubat 2020 Çarşamba 18:39:32 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:48:47

Hadise, Kaan Yıldırım için: Zor olacak ama seni istiyorum

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. İlişkilerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Hadise, adeta aşkını haykırdı. Hadise "Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum..." dedi.

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Hatta yeni aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının Yıldırım'ın annesiyle tanıştığı iddia edilmişti.

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti.

Ancak kısa süre önce şarkıcının, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırdı.

Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı.

KRİZ İDDİALARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ancak kısa süre önce şarkıcının, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırmıştı. Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atılmıştı.

ADETA AŞKINI HAYKIRDI!

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, ünlü bir aşk filminden İngilizce olarak, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" sözlerini paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak yorumlandı.

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