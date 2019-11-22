Hadise hayali sevgilisiyle dertleşti

Hem fiziki hem aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

'O Ses Türkiye' setinden çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Hadise ; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü. Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 120 binden fazla beğeni aldı.